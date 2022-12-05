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Eğitim

Düzce'de deprem sonrası okullarıyla yeniden buluşan öğrenciler Öğretmenler Günü'nü unutmadı

Düzce'de deprem nedeniyle eğitime ara verilen okullarda yeniden ders başı yapan öğrenciler, "Öğretmenler Günü"nü gecikmeli kutladı.

Cem Ali Kuş, Ömer Ürer   | 05.12.2022
Düzce'de deprem sonrası okullarıyla yeniden buluşan öğrenciler Öğretmenler Günü'nü unutmadı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ara verilen eğitim yeniden başladı.

Ders başı yapan Namık Kemal İlkokul öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı.

Öğretmenlerinin özel gününü gecikmeli kutlayan öğrenciler, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Sınıf öğretmeni Mesut Çakır, AA muhabirine, Öğretmenler Günü'nün buruk geçtiğini ama geç de olsa kutlama yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin, Öğretmenler Günü'nü unutmamalarının kendisini sevindirdiğini dile getiren Çakır, "Okullarımız yeniden başladı. Öğrencilerimle beraberim. Geç de olsa öğrencilerim Öğretmenler Günü'mü kutladı. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Rabb'im, bir daha yaşatmasın. Bundan sonraki Öğretmenler Günü'nün çok daha güzel geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

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