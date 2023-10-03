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Eğitim

Diyarbakır Kulp'ta yağıştan etkilenen iki mahalledeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yoğun yağış nedeniyle iki mahalledeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi.

Muhsin Taş  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Diyarbakır Kulp'ta yağıştan etkilenen iki mahalledeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi Fotoğraf: Muhsin Taş/AA

Diyarbakır

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereğince alınan karar ile Kulp'ta meydana gelen yoğun yağış ve selden etkilenen Aygün ve Akçesır mahallelerindeki Aygün İlk ve Ortaokulu, Akçesır Sebit İlkokulu, Akçesır İlkokulu, Akçesır Tekneval İlkokulunda 3, 4 ve 5 Ekim'de eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarca konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

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