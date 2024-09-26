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Eğitim, Yapay zeka

Dijital ve yapay zeka temelli 73 yükseköğretim programında tam doluluk oranına ulaşıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu yıl açılan dijital ve yapay zeka temelli 73 ön lisans ve lisans programında doluluk oranının yüzde yüz olduğunu bildirdi.

İsa Toprak  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Dijital ve yapay zeka temelli 73 yükseköğretim programında tam doluluk oranına ulaşıldı

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, YÖK'te gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Rektörlerden, bilhassa 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere özel bir ihtimam gösterilmesini isteyen Özvar, üniversitelerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin başta ikamet ve oryantasyon olmak üzere bütün sorunlarıyla yakından ilgilenmelerini beklediklerini kaydetti.

Bu yıl açılan dijital ve yapay zeka temelli 73 ön lisans ve lisans programının öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirten Özvar, "Programlarda doluluk oranı yüzde yüz olarak gerçekleşmiştir. Bu vesileyle üniversite yönetimlerinden bu programlara ilişkin kalite standartları hususunda özel bir hassasiyet göstermelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu Karnesi'ndeki yükseköğretim göstergelerinde başarılı bir performans gösterdiğini aktaran Özvar, bu durumun, yükseköğretim sisteminin Avrupa Yükseköğretim Alanı içindeki başarılı konumunu göstermesi bakımından memnuniyet verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Azerbaycan Üniversitesi

Azerbaycan'da başarılı öğrencilerin, eğitim öğretim hayatına yeni başlayan Türkiye Azerbaycan Üniversitesine ilgi gösterdiğini kaydeden Özvar, bu yıl ilk olarak ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe Üniversitesi tarafından açılan programlara 86 öğrencinin yerleşme hakkı kazandığı bilgisini paylaştı.

Özvar, "Bunların arasında Azerbaycan merkezi yerleştirme sınavlarında en yüksek puanları alan başarılı öğrenciler olması Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine yönelik şimdiden ciddi bir teveccühün olduğunu göstermesi bakımından sevindiricidir." açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, söz konusu üniversite modelini, başta Türk Dünyası Yükseköğretim Alanında yer alan ülkeler olmak üzere, farklı coğrafyalardaki ülkelerde de hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

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