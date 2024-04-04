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Eğitim

Ders kitaplarındaki haritalarda uyum sağlanması amacıyla protokol imzalandı

Ders kitaplarındaki haritalarda uyum sağlanması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Harita Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Buğrahan Ayhan  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Ders kitaplarındaki haritalarda uyum sağlanması amacıyla protokol imzalandı

Ankara

MEB'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Harita Genel Müdürlüğü arasında müşterek harita üretimine ilişkin protokol imzalandı.

Buna göre, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerinde yer alan haritaların milli menfaatlere, bilimsel ilkelere uygun ve işlevsel bir şekilde kullanılması, haritaların kullanımda birlik sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerinde yer verilen ve öğrenim sürecini derinleştirmek, zenginleştirmek ve desteklemek için haritaların temel haritacılık prensiplerine uygun olarak üretilmesi sağlanacak.

Ayrıca iki kurum arasında "Kültür ve Gönül Coğrafyası Atlası" hazırlanarak aynı üretimler hayata geçirilecek.

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