Dolar
34.02
Euro
37.64
Altın
2,493.58
ETH/USDT
2,321.20
BTC/USDT
55,172.00
BIST 100
9,800.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
21 Ağustos’da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın naaşı Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi Mezarlığına getirilecek. 21 Ağustos’da kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın cenazesi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç mahallesindeki camiye getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezinde “Diyanet Akademisi 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Eğitim

Depremzede lise öğrencileri için "Yüzen Okul"da ilk ders zili çaldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından İskenderun'da limana demirleyen ve eğitim öğretim için düzenlenen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde lise öğrencileri dersbaşı yaptı.

Ali Kemal Zerenli  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Depremzede lise öğrencileri için "Yüzen Okul"da ilk ders zili çaldı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli - AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından limana gelen gemi, bir süre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri ağırladı.

Daha sonra gemi, liselilere okul olarak hizmet vermek için düzenlendi. "Yüzen Okul", 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise öğrencilerini ağırlamaya başladı.

Rauf Bey Gemisi'nde, depremlerde hasar alan merkez Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi'nden 523 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Öğrencilerin yatılı kaldığı gemide, dersler başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da şehit askerler için tören düzenlendi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir asker şehit oldu
Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 21 hedef imha edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Depremzede lise öğrencileri için "Yüzen Okul"da ilk ders zili çaldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddiası yalanlandı

İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiği iddiası yalanlandı
Hatay'da öğrenciler Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekranda izledi

Hatay'da öğrenciler Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki müsabakaları dev ekranda izledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet