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Eğitim

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bu yıl inşası tamamlanan 38 okul, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrencilere hizmet verecek.

Gökhan Çalı  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır Fotoğraf: Sibel Atıcı/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 19 okul geçen yıl deprem anında, hasarlı 12 okul ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yıkıldı.

64 okulun ağır, 72 okulun da orta hasar gördüğü kentte, yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar tamamlandı.

Kentte inşası tamamlanan 38 okul, yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Kentte derslik sayısı 10 bin 489'a ulaştı

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, AA muhabirine, 17 bin 668 öğretmen ve 296 bin öğrenciyle 2024-2025 eğitim öğretim yılını karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

Yaz tatili boyunca öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemini sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri adına yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Baydur, yeni yapılan okullarla 1101 olan okul sayısının 1139'a, 9 bin 909 olan derslik sayısının da 10 bin 489'a ulaştığını belirtti.

"Eğitim ortamlarımızı daha modern hale getiriyoruz"

Yeni eğitim öğretim döneminin herkes için hayırlı olmasını dileyen Baydur, "Depremin merkezi şehrimizde bazı okullarımız zarar görmüştü. Gerek devletimiz gerek hayırseverlerin katkısıyla hızlı bir şekilde bu depremden zarar gören okullarımızın iyileştirilmesi ve yeni yapımların yapılarak tamamlanmasıyla birlikte eğitim ortamlarımızı daha modern hale getiriyoruz. Şu anda 38 okulumuz ve 580 dersliğimiz depremden sonra faaliyete geçmiş olacak." ifadesini kullandı.

Baydur, deprem sonrası okulları yıkılan öğrencileri ikili öğretim modeli kapsamında sağlam olan okullara aktarmak durumunda kaldıklarını anımsatarak, bu durumun giderilmesine yönelik ciddi anlamda çalışma gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bu kapsamda ilgili bakanlıkların yoğun mesai harcadığını belirten Baydur, şunları kaydetti:

"Sadece 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla ilgili olan yatırım programımızda 114 projemiz yer alıyor ki 1900 dersliğe tekabül etmektedir. Hızlı bir şekilde bu aydan itibaren başlamak kaydıyla her ay peyderpey farklı okullarımızı açarak inşallah çocuklarımızı konforlu bir şekilde çok kısa bir sürede eğitim ortamlarına kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu süre zarfında velilerimizden çok az bir sabır istirham ediyorum. İnşallah en kısa zamanda onların hak ettiği güzel eğitim ortamlarını hep birlikte yaşamaya başlayacağız."

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