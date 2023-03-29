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Eğitim

Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer şehirlere nakil yaptıran 14 bin 73 öğrencinin kendi illerine döndüğünü bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, afet bölgesindeki çocukların okullarıyla buluşması ve eğitimlerini sürdürmesi için gerçekleştirilen çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi.


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özer, afet bölgesindeki okulları kademeli olarak açmalarının illerdeki normalleşmeye büyük katkı sağladığını belirterek, "Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran evlatlarımızdan 14 bin 73'ü illerine döndü." ifadesini kullandı.

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