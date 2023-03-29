Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer şehirlere nakil yaptıran 14 bin 73 öğrencinin kendi illerine döndüğünü bildirdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, afet bölgesindeki çocukların okullarıyla buluşması ve eğitimlerini sürdürmesi için gerçekleştirilen çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özer, afet bölgesindeki okulları kademeli olarak açmalarının illerdeki normalleşmeye büyük katkı sağladığını belirterek, "Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran evlatlarımızdan 14 bin 73'ü illerine döndü." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.