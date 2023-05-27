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Eğitim

Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 94 bin 12'si okuluna döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından naklini başka illere aldıran öğrencilerden 94 bin 12'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.

Selma Kasap  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 94 bin 12'si okuluna döndü

Ankara

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 94 bin 12'si bugün itibarıyla okullarına geri döndü." ifadesini kullandı.

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