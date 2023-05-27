Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 94 bin 12'si okuluna döndü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından naklini başka illere aldıran öğrencilerden 94 bin 12'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.
Ankara
Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 94 bin 12'si bugün itibarıyla okullarına geri döndü." ifadesini kullandı.
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Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 94 bin 12'si bugün itibarıyla okullarına geri döndü.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) May 27, 2023
Tüm çabamız evlatlarımız için… pic.twitter.com/sfv8sdQ7Qq