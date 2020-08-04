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Eğitim

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplandı

Kurul, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Mümin Altaş   | 04.08.2020
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplandı Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplandı.

Toplantının ardından Kurul'un Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kurulumuz bugün gerçekleştirilen toplantıda bazı üniversitelerimiz bünyesinde açılmış bulunan açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadesine yer verildi.

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