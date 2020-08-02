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Eğitim

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 4 Ağustos'ta toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık öğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi rapor hazırlamaları için verdiği talimat üzerine 4 Ağustos Salı günü toplanacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.08.2020
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 4 Ağustos'ta toplanacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlamış olup konuyu görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü toplanacaktır." ifadesi kullanıldı.

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