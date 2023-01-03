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Eğitim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında YÖK'ün düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı yapıldı.

Harun Kutbe   | 03.01.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında YÖK'ün düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin toplantı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri ve Mustafa Şen, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Toplantıda, 50/d statüsünde tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi süren ve bu eğitimleri tamamlayanlar hariç, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik eğitimleri devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış olanların 33/a maddesi kapsamına alınması; daha önce yönetmelikle düzenlenen öğrenci disiplin suç ve cezaları ile disiplin kurullarının Anayasa Mahkemesi iptal kararı üzerine kanunla düzenlenmesi, Türk-Japon Üniversitesine ilişkin düzenlemeler ile Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman istihdam edilmesi konuları ayrıntılı ve kapsamlı olarak görüşüldü.​​​​​​​

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