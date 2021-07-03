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Eğitim

Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ömer Olcay   | 03.07.2021
Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesinde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince alındı.

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