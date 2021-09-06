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Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördükleri eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 06.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türkiye'nin eğitim alanındaki başarılarına ilişkin paylaşımda bulundu.


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye'nin okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puan artırmada birinci ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu bilgiler yer aldı:

"Türkiye, PISA 2018 uygulamasında matematik ve fen alanlarında ortalama puanını en çok artıran ülke oldu.

PISA 2018'de Türkiye'nin matematik ve fen alanlarındaki ortalama puanları, 2003 yılından bu yana PISA uygulamalarındaki en yüksek düzeyine ulaştı.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 sonuçlarına göre Türkiye, matematik ve fen alanlarında tarihinde ilk kez 500 puan alan ölçek orta noktasının üzerine çıktı."

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