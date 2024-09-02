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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor.
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Eğitim

CANLI- Milli Eğitim Bakanı Tekin: 1. ve 5. sınıfa kayıtlarda öğretmen ve şube tercihinde merkezi yerleştirme yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, 1. ve 5. sınıfa kayıtlarda öğretmen ve şube tercihinde merkezi yerleştirme yapılacağını söyledi.

02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
CANLI- Milli Eğitim Bakanı Tekin: 1. ve 5. sınıfa kayıtlarda öğretmen ve şube tercihinde merkezi yerleştirme yapılacak Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "(Deprem bölgesi) 9 Eylül sabahı itibarıyla inşallah 11 ilin tamamında eğitim öğretim süreci hiçbir sıkıntı olmadan başlamış olacak." dedi.

1. ve 5. sınıfa kayıtlarda öğretmen ve şube tercihinde merkezi yerleştirme yapılacak

Çocukların artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerini zor durumda kalmasını önleyecek merkezi yerleştirmenin yapacağını belirten Tekin, "Okul müdürlerimize 'benim çocuğumu illa şu öğretmene yazdırın veya şu şubeye çocuğumu yazdırmak istiyorum' gibi ısrarın anlamı yok çünkü okul müdürlerimizin inisiyatifi yok." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamalarında öne çıkan ifadeler şöyle:

"- Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var.

- Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. Ders kitaplarını okullara göndermiş olacağız, ilave kitaba ihtiyaç yok."

AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanan Bakan Tekin'in açıklamaları, X hesaplarından da (@anadoluajansi), (@AACanli) anlık takip edilebiliyor.

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