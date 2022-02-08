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Eğitim

Çankırı'da eğitime 1 gün ara verildi

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Muhammed Kaygın   | 08.02.2022
Çankırı'da eğitime 1 gün ara verildi

Çankırı

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

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