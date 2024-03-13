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Eğitim

Çanakkale'deki okullarda 18 Mart'ta eğitime ara verilecek

Çanakkale Valiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 18 Mart'ta okullarda eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Burak Akay  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Çanakkale'deki okullarda 18 Mart'ta eğitime ara verilecek

Çanakkale

Valilikten yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecektir." ifadesi kullanıldı.

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