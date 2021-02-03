Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu: Boğaziçi'ni ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu, "Boğaziçi Üniversitesi bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içinde." dedi.
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Boğaziçi Üniversitesi bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içinde." diyerek, "O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.
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