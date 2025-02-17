BM: Gazze'de 250 binden fazla öğrenci uzaktan eğitim programına kaydoldu
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları nedeniyle okul binalarının yüzde 95'inin hasar gördüğü Gazze'de 250 binden fazla öğrencinin uzaktan eğitim programına kaydolduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
Dujarric, BM kuruluşlarının Gazze'de insani yardımlar kapsamında faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, eğitim alanında dün itibarıyla Gazze'de 250 binden fazla öğrencinin BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) uzaktan eğitim programına kaydolduğu bilgisini paylaştı.
Son 15 ayda İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki okul binalarının yüzde 95'inin hasar gördüğüne dikkati çeken Dujarric, "Öğrenciler şu anda soğuk kış şartları altında açık alanlardaki geçici çadırlarda eğitim görüyorlar." dedi.
Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının da Gazze'de tıbbi ve insani yardımlara devam ettiğini kaydetti.
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin "ölümcül savaş benzeri taktikleri"
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin devam eden operasyonları nedeniyle can kayıplarının artmaya devam ettiğini aktaran Dujarric, OCHA'nın, bu operasyonlar sırasında "kolluk kuvvetleri standartlarını aşan ölümcül savaş benzeri taktiklerin kullanımının endişelere yol açtığı konusunda" uyardığını kaydetti.
Dujarric, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarının da devam ettiğine dikkati çekerek, hafta sonu, İsrailli yerleşimcilerin Nablus'taki birkaç köyde sakinlere saldırdığını ve bir evi ateşe verdiklerini söyledi.
İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'sı çocuk 916 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın diğer bölgelerindeki gözaltı ve tutuklamalarla genişletilen saldırılar, İkinci İntifada'dan bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik en uzun süre aralıksız devam eden saldırıları olarak biliniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.