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Eğitim

Batman'da okul kütüphanesi 24 bin 532 kitapla öğrencilerin hizmetinde

Batman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kütüphanesi 24 bin 532 kitapla öğrencilerine her alanda okuma imkanı sunuyor.

İbrahim Toprak   | 05.04.2022
Batman'da okul kütüphanesi 24 bin 532 kitapla öğrencilerin hizmetinde Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Lisenin Müdür Yardımcısı Zeynep Özlem Sevim, AA muhabirine, kütüphanelerinde 24 bin 532 kitabın bulunduğunu belirterek, bu sayı ile Türkiye genelinde kütüphanesinde en çok kitap bulunan 12'nci okul olduklarını söyledi.

Bu kadar kitabı almak için kermes ve kitap toplama kampanyaları düzenlediklerini, yayınevlerinden destek istediklerini kaydeden Sevim, yürüttükleri çalışmayla kütüphanelerini zenginleştirdiklerini anlattı.

Okulda bir kız yurdunun da bulunduğunu ve öğrencilerin okuma şevkinin çok yüksek olduğunu dile getiren Sevim, öğrencilere kitap yetiştiremediklerini ve neredeyse tüm yazarların kitaplarının kütüphanelerinde mevcut olduğunu aktardı.

Kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin kitaplarla daha fazla vakit geçirmelerini sağladıklarını dile getiren Sevim, hedeflerinin kütüphanede 50 bin kitaba ulaşmak olduğunu kaydetti.

Öğrencilerinin her türlü alanda istedikleri kitabı bulup araştırma yapabildiğini ifade eden Sevim, "Coğrafyadan kişisel gelişime, TÜBİTAK kitaplarından dini kitaplara kadar her türlü alanda kitaplarımız mevcut. Bilime meraklı öğrencilerimiz de fazla. TÜBİTAK bize bir kitaplık verdi ve içinde şu anda 200'e yakın kitap var." dedi.

10'uncu sınıf öğrencisi Ayşe Erdoğan da okullarında çok güzel bir kütüphane olduğunu dile getirdi.

Kütüphanede ders çalıştıklarını ve kitap okuduklarını anlatan Erdoğan, "Bu kütüphaneyi bize kazandırdıkları için öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hangi konuda araştırma yapacaksak hemen o bölüme gidip bakabiliyoruz. Kitap okumayı seviyorum." diye konuştu.

11'inci sınıf öğrencisi Fatma İlhan ise kütüphanede aradıkları her türlü kaynağa ulaşabildiklerini ve her konuda araştırma yapabildiklerini aktardı.

Her hafta kütüphaneden düzenli şekilde kitap aldığını anlatan İlhan, "Gerçekten bizlere çok faydası var. Bizi geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

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