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Eğitim

Başkentte "Deprem Haftası" dolayısıyla MEB'e bağlı okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Ankara'da, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel kurumlarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

Efsa Çağla Yavuz  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Başkentte "Deprem Haftası" dolayısıyla MEB'e bağlı okullarda deprem tatbikatı yapıldı Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Ankara'da MEB'e bağlı tüm okullarda 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yapılan tatbikat ve eğitimler, MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) tarafından gerçekleştirildi.

Bu kapsamda saat 10.10'da kent genelindeki okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen deprem tatbikatlarında, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınacak tedbirler konusunda öğrencilere bilgi verildi.

Senaryo gereği okul ve derslikler planlı bir şekilde boşaltılırken, acil toplanma bölgelerinde ise sürecin değerlendirmesi yapıldı.

Çankaya Ahmet Barındırır İlkokulu'nda da öğrenciler, düzenlenen tatbikatta deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin MEB AKUB ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık'ın da katıldığı tatbikat sonrası, Ankara İtfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangın söndürme eğitimi verildi.


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