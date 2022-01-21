Bakanı Özer: Yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
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