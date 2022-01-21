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TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Eğitim

Bakanı Özer: Yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil

Burcu Çalık Göçümlü   | 21.01.2022
Bakanı Özer: Yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

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