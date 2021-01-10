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Eğitim

Bakan Ziya Selçuk'tan 'Yarın okullarda ve evlerde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, il yöneticilerinden yarın saat 10.00'da yöneticiler ve görevli personelin katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin de bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etmelerini istedi.

Selma Kasap   | 10.01.2021
Bakan Ziya Selçuk'tan 'Yarın okullarda ve evlerde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı’nın salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığına dikkat çekildi. 

Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı ile başlandığı aktarılan açıklamada, çocuklar ve öğretmenlerin canlı dersler öncesinde ekran başında milli marşı söylediği anlatıldı.

Tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşımızı 7’den 77’ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşımız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşımız yayımlanacak."

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tüm Türkiye'ye çağrı yaparak il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00’da yöneticiler ve halihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmelerini istediği bildirildi.

Bakan Selçuk'un yarın saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla Bakanlık binasında bayrak törenine katılacağı da duyuruldu.

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