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Eğitim

Bakan Ziya Selçuk'tan öğrenci, öğretmen ve velilere sürpriz doğum günü telefonu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün doğum günü olan öğrenci, öğretmen ve velilere sürpriz doğum günü telefonu açtı.

Yıldız Aktaş,Selma Kasap   | 19.04.2020
Bakan Ziya Selçuk'tan öğrenci, öğretmen ve velilere sürpriz doğum günü telefonu

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bakan Ziya Selçuk, bugün doğum günü olanlar için sürpriz hazırladı. 

Bölgelere göre seçilen öğrenci, öğretmen ve velileri telefonla arayan Selçuk, hem doğum günlerini kutladı hem de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Bugün ömrünün 39 yıl 2 ay 11 gününü çocuklarımıza adayan ve yine bugün emekli olan Hüsnü Bakır öğretmenimizle konuştum. Bugün aynı zamanda doğum günü Elazığ'da yaşayan öğretmenimizin. İkimiz de çok mutlu olduk. Emeklerin için minnettarız. Sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

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