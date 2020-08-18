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Eğitim

Bakan Ziya Selçuk: Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç destekleme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini bildirdi.

Duygu Yener   | 18.08.2020
Bakan Ziya Selçuk: Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç destekleme kurslarında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini bildirdi.

Selçuk, özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç yüz yüze destekleme ve yetiştirme kursu verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını kaydetti.

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