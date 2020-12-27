Bakan Ziya Selçuk, Mehmet Akif'in şiirinden bestelenen eseri seslendiren öğrencilerin klibini paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Mehmet Ali"ye adlı şiirinden bestelenen esere ilişkin klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara
Selçuk, Twitter hesabından "MehmetAkifErsoy" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şiiri besteleyen Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Şanlı Ulus'a, vokallerde yer alan aynı lise öğrencileriyle enstrümanları çalan Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
"Çanakkale Geçilmez"i en güzel o anlattı.
Paltosuz kışlar içindeyken İstiklal Marşı'mızı milletine bağışlayan yüce gönlünü şiar bildik.
Rahmet ve minnetle yad ediyoruz.
Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimle...#MehmetAkifErsoy pic.twitter.com/J402JvdM6G
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 27, 2020
Bakan Selçuk, paylaşımında Mehmet Akif'i de "Çanakkale Geçilmez'i en güzel o anlattı. Paltosuz kışlar içindeyken İstiklal Marşımızı milletine bağışlayan yüce gönlünü şiar bildik. Rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadeleriyle andı.
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