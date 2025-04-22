Bakan Tekin vatandaşları "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti
Milli Eğitim Bakanı Tekin, vatandaşları, Türkiye'nin öncülüğünde, alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve çocukların katılımıyla dünyada ilk kez hazırlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından "23 Nisan'da önemli bir gündemimiz var" başlığıyla paylaşımda bulundu.
23 Nisan’da Önemli Bir Gündemimiz Var❗️— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) April 22, 2025
Çocuklarımızın haklarını korumamız gereken en önemli alanlardan biri dijital dünyadır. Dijital dünyanın faydaları kadar risklerini de yetişkinler olarak yönetmek zorundayız.
Bu anlayışla, Türkiye’nin öncülüğünde; alanında uzman… pic.twitter.com/dENa5DyQkq
Çocukların haklarının korunması gereken en önemli alanlardan birisinin dijital dünya olduğunu belirten Tekin, şunları ifade etti:
"Dijital dünyanın faydaları kadar risklerini de yetişkinler olarak yönetmek zorundayız. Bu anlayışla Türkiye'nin öncülüğünde, alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve elbette çocuklarımızın katılımıyla dünyada ilk kez 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' hazırlandı. Bugün, tüm dünya çocuklarının üstün yararı için her yetişkini bu sözleşmeyi imzalamaya davet ediyorum."
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