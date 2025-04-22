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Eğitim

Bakan Tekin vatandaşları "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, vatandaşları, Türkiye'nin öncülüğünde, alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve çocukların katılımıyla dünyada ilk kez hazırlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti.

Buğrahan Ayhan  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Bakan Tekin vatandaşları "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından "23 Nisan'da önemli bir gündemimiz var" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Çocukların haklarının korunması gereken en önemli alanlardan birisinin dijital dünya olduğunu belirten Tekin, şunları ifade etti:

"Dijital dünyanın faydaları kadar risklerini de yetişkinler olarak yönetmek zorundayız. Bu anlayışla Türkiye'nin öncülüğünde, alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve elbette çocuklarımızın katılımıyla dünyada ilk kez 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' hazırlandı. Bugün, tüm dünya çocuklarının üstün yararı için her yetişkini bu sözleşmeyi imzalamaya davet ediyorum."

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