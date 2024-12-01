Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.59
ETH/USDT
3,713.50
BTC/USDT
97,083.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Bakan Tekin: Türkiye'yi okul öncesi eğitimde en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "OECD'nin Bir Bakışta Eğitim Raporu'na göre Türkiye'yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik." ifadelerini kullandı.

Buğrahan Ayhan  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Bakan Tekin: Türkiye'yi okul öncesi eğitimde en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de okul öncesi eğitim okullaşma oranının 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta yüzde 95,44'e ulaştığını belirterek, "Böylece OECD'nin Bir Bakışta Eğitim Raporu'na göre Türkiye'yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların yaşam boyu süren gelişim sürecinin temelinin, hayatın ilk yıllarında atılan küçük ancak önemli adımlarla şekillendiğini bildirdi.

Okul öncesi eğitimde edinilen becerilerin, çocuğun ileriki yaşamında ve bir üst öğretim kademesinde karşılaşacağı zorluklarla başa çıkabilme yeteneğini artırdığı gibi daha başarılı, mutlu ve üretken olmasına da imkan tanıdığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak 2002 yılı öncesinde ihmal edilen okul öncesi eğitim dönemine önem veriyor, çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendirerek evlatlarımızı daha müreffeh bir geleceğe taşımak için kararlılığımızı sürdürüyoruz. 1992 yılında yüzde 5,1 olan ve 1992-2002 yılları arasında sadece yüzde 11,5'e yükseltilebilen okul öncesi eğitim okullaşma oranını, yapmış olduğumuz çalışmalarla 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta (brüt) yüzde 95,44'e ulaştırdık. Böylece OECD'nin Bir Bakışta Eğitim Raporu'na göre Türkiye'yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik."

Tekin, erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitimde çocukları bilimin ışığında, milli ve manevi değerlerle şekillendirdikleri yeni ve farklı çalışmalarla buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
Çocuklarına yemek yapan babanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Bakan Yumaklı: Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz

Benzer haberler

Bakan Tekin: Türkiye'yi okul öncesi eğitimde en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik

Bakan Tekin: Türkiye'yi okul öncesi eğitimde en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'Kreş tartışmalarına' ilişkin açıklama

Bakan Tekin: 2025 yılı içerisinde 300 bin civarında öğretmenimiz ünvan almış olacak

Bakan Tekin: 36 ay altında bakım işlevi yerine getiren kreşler, Bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanının dışındadır

Bakan Tekin: 36 ay altında bakım işlevi yerine getiren kreşler, Bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanının dışındadır
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Dijital medyanın sağlıklı kullanımı için bir yasal metnin hazırlıkları içerisindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Dijital medyanın sağlıklı kullanımı için bir yasal metnin hazırlıkları içerisindeyiz
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet