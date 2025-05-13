Bakan Tekin: Türkçemiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe uzanıyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Asırların içinden süzülüp gelen, her çağda söze nefes olan Türkçemiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe uzanıyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
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Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dil, kimliktir. Dilin sınırları, medeniyetin sınırlarını belirler. Asırların içinden süzülüp gelen, her çağda söze nefes olan Türkçemiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe uzanıyor. Türk Dil Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.