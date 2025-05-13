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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ankara’da "Türkiye-Balkanlar Medya Forumu"nda konuşuyor
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Eğitim

Bakan Tekin: Türkçemiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe uzanıyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Asırların içinden süzülüp gelen, her çağda söze nefes olan Türkçemiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe uzanıyor." ifadesini kullandı.

Buğrahan Ayhan  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Bakan Tekin: Türkçemiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe uzanıyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dil, kimliktir. Dilin sınırları, medeniyetin sınırlarını belirler. Asırların içinden süzülüp gelen, her çağda söze nefes olan Türkçemiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden geleceğe uzanıyor. Türk Dil Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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