Dolar
32.30
Euro
34.95
Altın
2,352.23
ETH/USDT
2,890.00
BTC/USDT
61,456.00
BIST 100
10,173.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının haftaya TBMM'ye geleceğini bildirdi.

Mehmet Tosun, Mümin Altaş  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin soruşturmada vatmanın 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi
AK Parti ve Türk Kızılay ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
ABD'li müze müdürüne verilen izinde "örnekler yurt dışına çıkarılamaz" şartı

Benzer haberler

Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek

Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkla araya mesafe koymanın siyaset geleneğimizde yeri yoktur

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy vefat etti

Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy vefat etti
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak

Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Diplomasi Akademisinde yüksek lisans ve doktora eğitimi verilecek

Diplomasi Akademisinde yüksek lisans ve doktora eğitimi verilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet