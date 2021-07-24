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Eğitim

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni döneme eylül ayında başlayacağız

Esin Işık   | 24.07.2021
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni döneme eylül ayında başlayacağız

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, etkinliklerin yaz boyu telafi kapsamında devam ettiğini belirterek "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." paylaşımında bulundu.

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