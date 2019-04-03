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Eğitim

Bakan Selçuk'tan öğretmen Necmettin Kuyucu için taziye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk," Kuyucu'nun ailesinin acısını yüreğimizde hissettiğimizin bilinmesini isterim." dedi.

Selma Kasap,Ahmet Sertan Usul   | 03.04.2019
Bakan Selçuk'tan öğretmen Necmettin Kuyucu için taziye

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli Gebze Atatürk Anadolu Lisesi öğretmeni Necmettin Kuyucu'nun öldürülmesine ilişkin, "Şiddet sarmalının bir meslektaşımızı daha aramızdan aldığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kuyucu'nun ailesinin acısını yüreğimizde hissettiğimizin bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Selçuk, AA muhabirine, Kuyucu'nun bir öğrencisi tarafından bıçakla öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Şiddet sarmalının bir meslektaşımızı daha aramızdan aldığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum." diyen Bakan Selçuk, merhum öğretmen Necmettin Kuyucu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve eğitim camiasına da başsağlığı diledi.

Selçuk, Kuyucu'nun ailesinin acısını yüreklerinde hissettiklerinin bilinmesini istediğini de söyledi. 

Okullarda şiddetin önlenmesi konusunda Bakanlık olarak çeşitli faaliyetler yürütüldüğüne işaret eden Ziya Selçuk, bu kapsamda, okul rehberlik servislerinin eğitim öğretim dönemince öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik psikolojik ve sosyolojik boyutlu bilgilendirme faaliyetleri yaptığını aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle özel güvenlik personeli istihdamının hayata geçirildiğini dile getiren Selçuk, ayrıca okul sınırları içinde meydana gelen şiddet olaylarına cumhuriyet savcılıklarınca yürütülen adli soruşturma ve kovuşturma aşamalarında Bakanlık olarak müdahil olunduğunu, bunun yanında disiplin cezalarının artırıldığını aktardı.

Bakan Selçuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bakanlığımızca bu güvenlik temelli somut tedbirlerin alınması şarttır ama yeter şart değildir. Bunun bilincindeyiz. Çocuklarımızı hoşgörüye, sevgiye ve barışa götürecek bu mayanın kodları bizim içimizdedir. Eğitim sistemimizi 'insan ve ahlak' temelli bir modellemeyle yeniden inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük'ün Bakanlığı temsilen Kocaeli Gebze'de bulunduğunu da bildirdi.

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