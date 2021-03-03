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Eğitim

Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj: Ah ki bu yıl kuzularımın sıra arkadaşı olamıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ah ki bu yıl kuzularımın sıra arkadaşı olamıyor. İnşallah, o günleri de göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Buket Güven   | 03.03.2021
Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj: Ah ki bu yıl kuzularımın sıra arkadaşı olamıyor

Ankara

Instagram hesabından sırada tek başına ödev yapan bir öğrencinin fotoğrafını paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ah ki bu yıl kuzularımın sıra arkadaşı olamıyor. İnşallah, o günleri de göreceğiz. Birbirlerinden silgi istemek, birlikte gülmek, derste fısıldaşmak nasıl güzelmiş, bunu da tadacak çocuklarımız." mesajını paylaştı.

Selçuk, mesajında öğretmenlere de esprili şekilde seslenerek, "Meslektaşlarıma şimdiden söyleyeyim: O gün geldiğinde göz yumun, biraz tadını çıkarsınlar." ifadelerini kullandı.

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