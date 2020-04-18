Milli Eğitim Bakanı Selçuk: MEB ve TRT'den 100 kadar çalışma arkadaşımızla devam ediyoruz

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Eğitim

Bakan Selçuk'tan koronavirüs önlemleriyle yapılan 'TRT EBA TV çekimleri' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV çekimlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TRT'den 100 kadar çalışanla devam ettiğini belirtti.

Selma Kasap   | 18.04.2020
Bakan Selçuk'tan koronavirüs önlemleriyle yapılan 'TRT EBA TV çekimleri' paylaşımı

Ankara

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak katıldığı TRT EBA TV çekimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çekimlerin bugün de devam ettiğini belirten Selçuk, "İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde MEB ve TRT'den 100 kadar çalışma arkadaşımızla devam ediyoruz. Çocuklarımız için daha iyisini yapma çabasının hazzı içinde... Sosyal mesafeye dikkat ederek elbet." ifadelerini kullandı.

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