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Eğitim

Bakan Selçuk'tan çocuklara maske ve mesafeli fiziksel aktivite çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocukların sokağa çıkmalarına izin verilen saatlerde öğretmenlerin canlı ders yapmamaya çabaladıklarını belirterek "Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkan verelim." dedi.

Selma Kasap   | 22.12.2020
Bakan Selçuk'tan çocuklara maske ve mesafeli fiziksel aktivite çağrısı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklara fiziksel aktivite çağrısında bulundu. 

Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik sokağa çıkma izinlerinin bulunduğunu hatırlatan Selçuk, "Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkan verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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