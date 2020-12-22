Bakan Selçuk'tan çocuklara maske ve mesafeli fiziksel aktivite çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çocukların sokağa çıkmalarına izin verilen saatlerde öğretmenlerin canlı ders yapmamaya çabaladıklarını belirterek "Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkan verelim." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklara fiziksel aktivite çağrısında bulundu.
Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız. pic.twitter.com/87ONO6ZqoA— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 22, 2020
Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik sokağa çıkma izinlerinin bulunduğunu hatırlatan Selçuk, "Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkan verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.