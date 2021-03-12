Bakan Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı.
Ankara
Bakan Selçuk, Twitter hesabından, temaslarda bulunmak için gittiği Zonguldak'ta Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'ndeki çocuklarla geçirdiği anlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Bahar gibi taptaze, çocuklarım gibi umut yüklü fotoğraflar paylaşmak istiyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 12, 2021
Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi’nde dersteyiz :) Folluktan yumurta topladık, sporumuzu yaptık. Yaptıklarımızı anlattım ama mutluluğumu anlatamıyorum. pic.twitter.com/6EB5iDMWZG
Selçuk şunları kaydetti:
"Bahar gibi taptaze, çocuklarım gibi umut yüklü fotoğraflar paylaşmak istiyorum. Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde dersteyiz. Folluktan yumurta topladık, sporumuzu yaptık. Yaptıklarımızı anlattım ama mutluluğumu anlatamıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.