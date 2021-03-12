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Eğitim

Bakan Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.03.2021
Bakan Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı

Ankara

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, temaslarda bulunmak için gittiği Zonguldak'ta Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'ndeki çocuklarla geçirdiği anlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk şunları kaydetti:

"Bahar gibi taptaze, çocuklarım gibi umut yüklü fotoğraflar paylaşmak istiyorum. Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde dersteyiz. Folluktan yumurta topladık, sporumuzu yaptık. Yaptıklarımızı anlattım ama mutluluğumu anlatamıyorum."

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