Bakan Selçuk, yazın öğrencilerin okuyacağı 'Arkadaş' kitaplarının basımının sürdüğünü açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde öğrencilere dağıtılacak "Arkadaş" adlı kitabın basımına devam edildiğini belirtti.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımın yaz tatilinde okuyacakları Arkadaş kitapları basılıyor. Her sınıfa ayrı bir Arkadaş. Geçen yıl çocuklar çok sevmişlerdi, bu yıl yeni kitaplar, yeni maceralar geliyor. Matbaadaki arkadaşlarımız 5,5 milyon kitabı çocuklara ulaştırmak için çalışıyorlar. Onlara kolaylıklar, çocuklara da en kısa zamanda iyi okumalar." ifadelerine yer verdi.
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