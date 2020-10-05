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Eğitim

Bakan Selçuk, Dünya Öğretmenler Günü'nde yurt dışında görev yapan öğretmenlerle görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla 28 ülkede görev yapan Türk öğretmenlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Aylin Dal   | 05.10.2020
Bakan Selçuk, Dünya Öğretmenler Günü'nde yurt dışında görev yapan öğretmenlerle görüştü

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla 28 ülkede görev yapan Türk öğretmenlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Selçuk, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, salgın döneminin zorlu şartlarında ortaya koydukları çabalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Çocukların daha mutlu bir geleceğe kavuşmasına vesile olmak için öğretmenlere ödevler düştüğünü belirten Bakan Selçuk, bu nedenle öğretmenlerin kişisel gelişimini çok önemsediğini kaydetti.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Merak duyduğunuz alanlarda derinleşerek çocuklarımıza hep daha fazlasını sunabilmek için kapsamını genişleterek değiştirdiğimiz mesleki gelişim programlarına ve uluslararası akredite sertifika programlarına katılırsanız büyük bir mesafe kat etmiş olursunuz. Bu konudaki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Hizmet içi eğitimlerimiz artık yılda 25-30 bin öğretmenle sınırlı değil, bu yıl 800 bin kişiye ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren hizmet içi eğitimlerimiz, 1 milyon öğretmenin sürekli olarak kişiselleştirilmiş eğitim ihtiyacını gideren bir bakış açısına dönüşüyor. Herkesin arzu ettiği, istediği alanda eğitim alması için de gerekli altyapıyı büyük ölçüde tamamladık."

Görüşmede öğretmenler de bulundukları ülkelerin salgın dönemindeki eğitim öğretim çalışmalarını, uzaktan eğitim faaliyetlerini ve yüz yüze eğitime geçiş süreçleri hakkında değerlendirmelerini paylaştı.

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