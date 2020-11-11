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Eğitim

Bakan Selçuk: Ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini bildirdi.

Selma Kasap   | 11.11.2020
Bakan Selçuk: Ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, okullarda ara tatil dönemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çocukların okulda kendisini gördüğünde, "Hocam, ara tatil olacak mı?" diye sorduklarını aktaran Selçuk, "Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini de duyuran Selçuk, verimli bir mesleki gelişim dönemi diledi.

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