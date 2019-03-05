Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.10
Dolar
5.38
BIST 100
104,105.20
Altın
1,285.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Eğitim

Bakan Selçuk AA Editör Masası'nın konuğu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.

  | 05.03.2019
Bakan Selçuk AA Editör Masası'nın konuğu

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.

"Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili"

Bakan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hanoi zirvesi sonrası Kore yarımadasının geleceği
Devrimin 40. yılında İran: Siyasal ve toplumsal dönüşümün seyri
Doğu Avrupa'da Batı-Rusya rekabeti kızışıyor
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?

Benzer haberler

'Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'ni binlerce kişi ziyaret etti

'Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'ni binlerce kişi ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doha'daki Türk okuluna ziyaret

Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

'Devletin istihdam desteği reel kesimin moralini yükseltti'

'Devletin istihdam desteği reel kesimin moralini yükseltti'
AA Finans yenilenen yüzü ile yayında

AA Finans yenilenen yüzü ile yayında
ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na konuk olacak

ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na konuk olacak