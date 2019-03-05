Bakan Selçuk AA Editör Masası'nın konuğu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.

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"Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili"

Bakan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık." dedi.