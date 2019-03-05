Bakan Selçuk AA Editör Masası'nın konuğu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.
"Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili"
Bakan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.