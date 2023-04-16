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Eğitim

Bakan Özer, mesleki eğitim üretim gelirlerinin 2 milyar liraya yükseldiğini bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki teknik eğitim hamleleriyle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerinin 2 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Ahmet Sertan Usul  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Bakan Özer, mesleki eğitim üretim gelirlerinin 2 milyar liraya yükseldiğini bildirdi

Ankara

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleki teknik eğitim hamlelerimizle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerini 2 milyar liraya yükselttik. Gelirden öğrenci ve öğretmenlerimiz 300 milyon lira pay aldı. 2023 yılında 3,5 milyar lira üretim kapasitesine ulaşmak hedefiyle ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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