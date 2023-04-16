Bakan Özer, mesleki eğitim üretim gelirlerinin 2 milyar liraya yükseldiğini bildirdi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki teknik eğitim hamleleriyle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerinin 2 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.
Ankara
Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleki teknik eğitim hamlelerimizle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerini 2 milyar liraya yükselttik. Gelirden öğrenci ve öğretmenlerimiz 300 milyon lira pay aldı. 2023 yılında 3,5 milyar lira üretim kapasitesine ulaşmak hedefiyle ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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Mesleki teknik eğitim hamlelerimizle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerini 2 milyar TL’ye yükselttik. Gelirden öğrenci ve öğretmenlerimiz 300 milyon TL pay aldı.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) April 16, 2023
2023 yılında 3.5 milyar TL üretim kapasitesine ulaşmak hedefiyle ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/55sKUqPaWo