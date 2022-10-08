Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.14
ETH/USDT
1,329.80
BTC/USDT
19,512.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Bakan Özer: Hedefimiz her okulda en az 5 öğretmenin ve yöneticinin ilk yardım eğitiminden geçmesini sağlamak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hedefimiz tüm okullarımızda, her okulda en az 5 öğretmenin ve yöneticinin ilk yardım eğitiminden geçmesini sağlamak." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 08.10.2022
Bakan Özer: Hedefimiz her okulda en az 5 öğretmenin ve yöneticinin ilk yardım eğitiminden geçmesini sağlamak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlıkça ilk yardım eğitimlerinin, 81 ilde bulunan uluslararası yetkinliğe sahip 83 merkezde verildiği belirtildi.

İki gün süren uygulamalı ilk yardım eğitimlerinde, genel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şok, bilinç durumu bozukları, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, kırık, çıkık, burkulma, donma, zehirlenme, böcek sokması, boğulma gibi pek çok başlıkta hayat kurtaracak müdahalelerin de öğretildiği bildirildi.

Açıklamada, 2019-2020 arasında 55 bin 460 öğretmen, yönetici ve personele, bu yılın başından itibaren de 185 bin öğretmen ve yöneticiye eğitim verildiği kaydedildi.

Bakan Özer de konuya ilişkin açıklamasında, 19 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin bulunduğu eğitim sisteminde, öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin günün büyük bölümünü okullarda geçirdiğine dikkati çekti.

Özer, "Kazalar, özellikle çocuklarımızın solunum yollarına ve burunlarına yabancı maddelerin kaçması, yaralanmalar, zehirlenmeler gibi günlük yaşantının bir parçası olan, öngörülemeyen vakalarda hızlı bir şekilde müdahale etmek, okullarımızın çok daha sağlıklı güvenli ortamlar olması anlamında çok büyük öneme sahip. Bu nedenle Bakanlık olarak tüm öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi ilk yardım eğitiminden geçirmeyi hedefledik." açıklamasını yaptı.

Şu ana kadar 185 bin öğretmene ilk yardım sertifikası

Bu kapsamda şu ana kadar 185 bin öğretmenin ilk yardım sertifikası almasını temin ettiklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Hedefimiz tüm okullarımızda, her okulda en az 5 öğretmenin ve yöneticinin bu eğitimden geçmesini sağlamak. Dolayısıyla 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 500 bin okul yöneticisi ve öğretmenimizin ilk yardım sertifikasına sahip olmasını temin etmek. Ayrıca şu ana kadar 210 bin öğrencimizin ilk yardım eğitimi almasını da sağladık. Burada da hedefimiz yılsonuna kadar 500 bin öğrencimize ulaşmak, ilk yardım kültürünün ve bilgisinin tüm okullarımızda yaygınlaşmasını sağlamak."

Emine Erdoğan'ın himayesinde aile okulu projesi kapsamında 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Özer, "Bu aile okulu projesinin içindeki en önemli eğitim kurslarından bir tanesi de ilk yardım eğitimi. Dolayısıyla inşallah bu hedef gerçekleştiği zaman 2022 yılının sonuna kadar da 1 milyon ailemizin ilk yardım eğitiminden geçmesini temin etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Özer, böylece ebeveynlerin, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve öğrencilerin günlük yaşantıda karşılaşabilecekleri ve çok küçük müdahalelerle rahat bir şekilde çözebilecekleri problemlerin, sağlıkla ilgili problemlerin hızlı bir şekilde büyük maliyetleri ödemeden giderilebilmesini sağlayacaklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan su maymununun beslenme anı kamerada
Türkiye ve dünya gündemi
Atama kararları ile TBMM kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Bakan Özer: Hedefimiz her okulda en az 5 öğretmenin ve yöneticinin ilk yardım eğitiminden geçmesini sağlamak

Bakan Özer: Hedefimiz her okulda en az 5 öğretmenin ve yöneticinin ilk yardım eğitiminden geçmesini sağlamak

Milli Eğitim Bakanı Özer: İlk kez bir eğitim öğretim yılında dağıtılan yardımcı kaynaklar ders kitaplarını geçmiş olacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: Yardımcı kaynak sorununun çözümü için devasa bir adım atıldı

MEB, ilkokul öğretmenlerine "yeni nesil matematik" eğitimleri başlatıyor

MEB, ilkokul öğretmenlerine "yeni nesil matematik" eğitimleri başlatıyor
Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık

Milli Eğitim Bakanı Özer: 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık
Öğretmenler ilk yardım eğitimiyle hayat kurtarıyor

Öğretmenler ilk yardım eğitimiyle hayat kurtarıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet