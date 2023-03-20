Bakan Özer: 45 bin yeni öğretmen atama takvimini ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atama takvimini ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapacakları ve atanacak öğretmenleri, öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 45 bin yeni öğretmen ataması müjdesi
45 bin yeni öğretmen atama kararının ülkeye, millete ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Özer, "Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.