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Eğitim

Bakan Özer: 45 bin yeni öğretmen atama takvimini ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atama takvimini ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi.

Selma Kasap  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Bakan Özer: 45 bin yeni öğretmen atama takvimini ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız

Ankara

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapacakları ve atanacak öğretmenleri, öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 45 bin yeni öğretmen ataması müjdesi

45 bin yeni öğretmen atama kararının ülkeye, millete ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Özer, "Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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