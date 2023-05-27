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Eğitim

Bakan Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacağını bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen bulunmasının zorunlu olacağını bildirdi.

Selma Kasap  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Bakan Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacağını bildirdi

Ankara

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rehber öğretmen adaylarına yönelik bir müjde paylaşmak istediğini belirtti.

Bakan Özer, "Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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