KYK yurtlarına 415 bin 305 öğrenci başvuru yaptı

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Eğitim

Bakan Kasapoğlu: 415 bin 305 genç KYK yurtlarına başvuru yaptı

Musa Samur   | 02.09.2022
Bakan Kasapoğlu: 415 bin 305 genç KYK yurtlarına başvuru yaptı

Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını açıkladı.

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