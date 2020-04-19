AUZEF'i en çok kadınlar tercih ediyor
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, açık ve uzaktan eğitime kadınların daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti.
İstanbul
İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten AUZEF, 18'i uzaktan eğitim 32'si açıköğretim programı olmak üzere 50 programa sahip. Kurulduğunda 8 bin öğrenciye akademik hizmet veren fakültenin, şu anda 200 bini aktif 130 bini pasif olmak üzere sistemine kayıtlı yaklaşık 330 bin öğrencisi bulunuyor.
Şahin, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, AUZEF'in özellikle üniversite okuma hayali kurup, zamanında bu fırsatı kaçırmış olanlara olanak sunduğunu dile getirdi.
İstanbul Üniversitesinin güçlü bir akademik kadroya sahip olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:
''Bu güçlü akademik kadro, nadir diploma programlarının da etkin bir şekilde yürütülmesinde en büyük pay sahibi. Hemen her programımız, sahip olduğu özelliklerden ötürü önemli talep görmekte. Bu programlardan bazıları öğrencileri doğrudan iş hayatına hazırlama noktasında avantajlar sunarken, bazıları da daha çok entelektüel bilgi birikiminin artırılmasına hizmet ediyorlar. En fazla talep gören programımız, açıköğretim lisans eğitim düzeyinde Türkiye'de sadece AUZEF'te bulunan Çocuk Gelişimi Programı. Şu anda bu programa kayıtlı 80 bini aşkın öğrenci bulunmakta. Eğitim hayatından iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştıracak programlar arasında da Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Kurumları İşletmeciliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, Adalet, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri'nin yoğun talep edildiğini görüyoruz. Entelektüel bilgi birikiminin artırılmasında da çok nitelikli bazı programlarımız var. Sosyoloji, tarih, felsefe, kültürel miras ve turizm bölümleri gibi. Sosyoloji programımız, toplumun hemen her kesiminden yoğun bir şekilde tercih edilmekte."
Şahin, AUZEF'in örgün öğretim yapan tüm fakültelerde olduğu gibi merkezi sınavla öğrenci aldığını, her yıl YÖK tarafından ilan edilen sayıda öğrenci kabul ettiğini hatırlatarak, "Bizi diğer fakültelerden farklı ve ayrıcalıklı kılan yönümüz, ikinci üniversite kapsamında sınavsız bir şekilde öğrenci kabul ediyor olmamız. Herhangi bir ön lisans programında hali hazırda öğrenciliğine devam eden veya daha önceki bir tarihte mezun olan bir kişi, AUZEF'teki açıköğretim programlarından dilediği bir ön lisans programına sınavsız ikinci üniversite kapsamında şart aranmaksızın kaydını yaptırabilir. Aynı durum lisans düzeyi için de geçerli. Lisans düzeyinde eğitimine devam eden veya mezun olmuş bir kişi, açıköğretim programları kapsamında dilediği bir lisans veya ön lisans programına doğrudan kayıt yaptırabilir. Bu da talebin artışında çok önemli bir faktör." diye konuştu.
"40 yaş ve üzerinde yaklaşık 53 bin öğrenci"
Prof. Dr. Levent Şahin, AUZEF'in toplumun tamamına hitap ettiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Özellikle hayat boyu öğrenme ekseninde ülkemizin en önemli eğitim kurumlarının başında geldiğini söyleyebilirim. 330 bin öğrencinin yaş dağılımına baktığımızda 18-24 yaş grubunun yüzde 23, 25-29 yaş grubunun yüzde 30, 30-39 yaş grubunun yüzde 31, 40-49 yaş grubunun yüzde 12, 50-59 yaş grubunun yüzde 3, 60 yaş ve üstü yaş grubunun yüzde 1 düzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda genel olarak genç ve dinamik bir öğrenci yapısına sahip olmakla birlikte 40 yaş ve üzerinde yaklaşık 53 bin gibi göz ardı edilemeyecek büyüklükte bir öğrenci potansiyeline sahip olduğumuz ortada. Cinsiyet dağılımına göre değerlendirdiğimizde kadınların daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz. Şu anda sistemimizde 214 bin 500 kadın, 115 bin 550 erkek öğrenci bulunmakta. Dolayısıyla toplam öğrencinin yüzde 65'ini kadınlar oluşturmakta. Öğrencilerimizin mezun oldukları son eğitim kurumlarına göre eğitim düzeylerine bakıldığında ise lise mezunlarının yüzde 44, ön lisans veya lisans mezunlarının yüzde 24, ön lisansta veya lisansta öğrenciliğine devam edenlerin yüzde 24, yüksek lisans öğrencilerinin yüzde 2, yüksek lisans mezunlarının yüzde 8 ve doktora mezunlarının yüzde 1 olduğu görülmekte."
Açık ve uzaktan eğitim alanında geleceği şekillendiren ve dünya çapında referans gösterilen bir fakülte olmak istediklerini aktaran Şahin, her bir programın o alanda uzmanlaşmış bir öğretim üyesince koordine edildiğini söyledi.
Şahin, eğitim hizmetlerinin tamamının dijital platformlar üzerinden öğrencilere ulaştırıldığına işaret ederek, "Bilimsel bilginin aktarılmasının yanında, teknolojik ve inovatif hizmetleri de çok hızlı bir şekilde sunabilme zorunluluğumuz var. Geliştirilmiş bir öğrenme ortamı sunmak ve bunu farklı öğrenme türlerini içselleştirecek eğitim materyalleri ile gerçekleştirmek olmazsa olmazlarımız." dedi.
"Uzaktan eğitimin, hayatımızda daha fazla olacağını söylemek kehanet olmaz"
Pandemi sürecinin eğitim sektöründe ortaya çıkardığı en önemli etkilerden birinin "uzaktan eğitimi daha fazla tanınır ve kullanılır hale getirmesi" olduğunu dile getiren Şahin, "Dünyada yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu bildiğimiz uzaktan eğitimin, bundan sonraki dönemlerde hayatımızda daha fazla olacağını söylemek kehanet olmayacaktır. AUZEF, pandemi sürecinde bir yandan Türkiye'nin en fazla diploma programına ve dolayısıyla ders ve öğrenci sayısına sahip olan İstanbul Üniversitesinin örgün öğretimlerinin uzaktan eğitime geçiş sürecini koordine etti, öte yandan da kendi öğrencileri için önümüzdeki ilk sınav olan vize sınavını çevrimiçi (online) gerçekleştirme kararı aldı.'' diye konuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, sınavlarda uygulanacak kuralları şöyle anlattı:
"Öğrencilerimizi pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden korumak için böyle bir karar aldık. Buna göre öğrencilerimiz, 1 Haziran 2020 saat 11.00- 14 Haziran 2020 saat 16.00 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi AUZEF resmi sitesine konulacak linkten, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile çevrimiçi sınavlarına girebileceklerdir. Öğrencilerimiz sisteme girdiklerinde karşılarına 2019-2020 Bahar Dönemi'nde ara sınavına girmeleri gereken dersler listesi gelecek ve bu ekrandan sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavını başlatabileceklerdir. Her bir dersten çoktan seçmeli 20 soru için 30 dakika süre verilecek. 30 dakikanın sonunda o derse ait sınav tamamlanmış olacak ve sınav ekranında o dersten aldıkları not gösterilecektir. Görme engelli öğrencilerimiz için her ders için 10 dakika ek süre verilecektir. Sınav esnasında her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecek, bir soru görüldükten sonra cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer soruya geçilirse bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir. Sınavını bizzat tamamlamadan önce öğrencimizin kullandığı sistemde herhangi bir nedenden ötürü internet kesintisi, elektrik kesintisi ve benzeri bir kopma meydana gelirse öğrenci sisteme tekrar döndüğünde sınavına kaldığı sorudan devam edecek ve sistem kopuş anındaki süre dikkate alınarak kalan zaman kadar süre kullanabilecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.