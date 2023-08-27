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Eğitim

"Asrın felaketi"ni yaşayan Hatay, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören Hatay'da, hasar alan 358 okul, titizlikle süren bakım ve onarım çalışmalarıyla yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getiriliyor.

Lale Köklü Karagöz, Mehmet Bayrak  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
"Asrın felaketi"ni yaşayan Hatay, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde kentteki birçok okulun zarar gördüğünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığıyla bu konuda sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Gerek zarar gören okullarımızın hasar durumuna göre tadilatları yapılarak gerekse konteyner derslikler kurarak ilimizi yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getiriyoruz. Allah'ın izniyle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 11 Eylül'de özledikleri sınıflarına kavuşacaklar. İl genelinde 170 okulumuz depremde maalesef yıkıldı. 81'i orta, 196'sı da hasarlı olmak üzere 277 okulumuz hasarlıdır. Bu okullarımızın durumları Bakanlığımızca oluşturulan komisyonca incelenmektedir. Bir okulumuzun bakım ve onarım süreci, yaklaşık olarak 35 günle 50 gün arası değişmektedir. İnşallah onarımı devam eden 358 okulumuz, 11 Eylül'de eğitim öğretime hazır hale gelecek."

Masatlı, yeni dönemde sınav seneleri olması dolayısıyla 8. ve 12. sınıflar haricindeki öğrenciler için ikili öğretim planlamasının gerçekleştirileceğini söyledi.

İl genelinde öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı olması açısından da taşıma sistemini planladıklarını aktaran Masatlı, ihtiyaç duyulması halinde öğretmenler için de ayrıca devreye girecek bir taşıma planlarının bulunduğunu vurguladı.

"Velilerimiz lütfen müsterih olsunlar"

Velilere de seslenen Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bu süreçte velilerimizde, çocuklarının eğitim hayatlarının aksamadan sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi adına endişeler olabilir. Biz bunu makul karşılıyoruz, velilerimizin bu endişelerini çok iyi anladığımızı ve bu süreçte Valiliğimizin ilgili tüm birimleriyle 7/24 çalışma anlayışını ilke edinerek sahada olduğumuzu da ifade etmek isterim. Velilerimiz lütfen müsterih olsunlar."

Hatay'daki öğretmenlerin, konaklama sorununu çözmek için, 6 bin 253 konteynerde misafir edileceğini dile getiren Masatlı, bu konteynerlerde de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Hatay'a hizmet etmek için gelen tüm öğretmenlerin, eğitime adanmış yürekleri temsil ettiğine dikkati çeken Masatlı, şöyle konuştu:

"Hiçbirinin mağduriyetine müsaade etmeyeceğiz. Hataylı hemşehrilerimin de eğitime verdikleri önemi hem burada bulunduğum süreçte gözlemleme fırsatı buldum hem de öğrencilerimizin merkezi sınavlarda aldıkları başarılar bunu net bir şekilde göstermiştir. İnşallah eski Hatay'ımıza tekrar kavuşup güzel yarınlara, eğitimin ışığıyla beraber yürüyeceğiz. İlimize ve tüm ülkemize şimdiden güzel, başarılı eğitim öğretim yılını temenni ediyorum."

Masatlı, bu zor süreçte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı yüksek puanla Türkiye 97'ncisi ve Hatay birincisi olan Başak Heybeli'yi, öğretmenlerini ve ailesini tebrik etti.

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