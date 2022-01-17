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Eğitim

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.

Yusuf Okur   | 17.01.2022
Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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