Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,745.60
BTC/USDT
39,966.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim, Meslek Liseleri

Antalya'da meslek lisesi öğrencileri ürettikleri malzemelerden para kazanıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenciler hem ustalık öğreniyor hem de üretimden para kazanıyor.

Servet Tümer   | 19.02.2022
Antalya'da meslek lisesi öğrencileri ürettikleri malzemelerden para kazanıyor Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal teknolojileri ve mobilya alanında öğretim gören öğrenciler, 4 yıl boyunca hem meslek öğreniyorlar hem de okullarından üretip satılan ürünlerden harçlıklarını çıkarıyor.

Döner Sermaye işletmesi kapsamında bulunan okulda, öğrenciler öğretmenleri nezaretinde öğrenci sırası, öğrenci ve öğretmen dolabı, öğretmen kürsüsü, anaokulu ders materyalleri, özel eğitim ders materyalleri üretimi yapıyor.

Bunun dışında ayrıca Fatih projesi kapsamında garantileri biten akıllı tahtaların tamir, bakım ve onarımını da yapan öğrenciler meslek sahibi olarak mezun oluyor.

Okul müdürü Murat Kılıç, okullarında milli eğitim ve milli üretim ilkesiyle eğitim ve öğretimi birlikte yürüttüklerini söyledi.

Eğitimin içerisinde üretim, üretimin içerisinde de eğitim yaptıklarını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Okulumuzda aktif olarak metal teknolojisi ve mobilya alanlarında üretim yapmaktayız. Bunlara elektrik ve bilişim teknolojileri alanını da ekledik. Bununla birlikte okullarımızın Fatih Projesi kapsamında garantileri biten akıllı tahtaların tamir, bakım ve onarımı, öğrenci sırası, öğrenci ve öğretmen dolabı, öğretmen kürsüsü, anaokulu ders materyalleri, özel eğitim ders materyalleri üretimi yapılmaktadır. Sıfır atıktan kütüphaneler üretmekteyiz."

Geçen yıl 5 bin öğrenci sırası üretimi yaptıklarını bu yıl da 2 bin 500 kişilik çift kişilik öğrenci sırası yapımını sürdürdüklerini belirten Kılıç, "Okulumuz bir döner sermaye işletmesi olduğu için özel sektörden de gelen siparişleri de yapmaktayız." dedi.

Okul öğretmenlerinden Sedat Ulu ise öğrencilerin hem imalat teknolojisini öğrendiğini hem de aylık bin ile 2 bin arasında para kazandığını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç kez yakalandığı Kovid-19'u atlatan Başhekim Kara'dan aşı çağrısı
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan 'Ayrım yapmadan aşınızı olun' çağrısı
Yoğun bakım profesörü, "Omicron ile toplumun Kovid-19'u hafife aldığı" görüşünde
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Antalya'da meslek lisesi öğrencileri ürettikleri malzemelerden para kazanıyor

Antalya'da meslek lisesi öğrencileri ürettikleri malzemelerden para kazanıyor

Manavgat'ta çakmakla orman yangını çıkaran sanığa 15 yıl hapis cezası

Antalya turizminde 2022'de 2019 rakamlarına yaklaşılacağı öngörülüyor

Mobilya ihracatı yeni yıla rekorla başladı

Mobilya ihracatı yeni yıla rekorla başladı
Bursa'da yatak üreten firma 72 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa'da yatak üreten firma 72 ülkeye ihracat yapıyor
Antalya'daki orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor

Antalya'daki orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor