Dolar
19.40
Euro
21.30
Altın
2,003.36
ETH/USDT
2,095.60
BTC/USDT
29,707.00
BIST 100
5,071.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavları tamamlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Emrah Yaşar  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavları tamamlandı

Eskişehir

Rektörlükten yapılan açıklamada, Açıköğretim Sistemi'nde ilk kez bir dersin süresi 1 gün ile sınırlanarak toplamda 726 farklı dersin sınavının tamamlandığı belirtildi.

Bilişim altyapısında sağlanan geliştirmeler ile sadece 2 hafta sonunda, toplam 4 günde herhangi bir teknik sorun yaşanmadan sınavların gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2022-2023 bahar dönemi çevrim içi ara sınavları 8-9 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde başarı ile tamamlandı. Deprem felaketleri nedeniyle tüm yurtta çevrim içi olarak yapılan sınava yüzde 92'ye yakın katılımın olduğu görüldü. Sınavda 5 milyona yakın sınav oturumu başarı ile gerçekleştirildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İl il bayram namazı saatleri
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16-17 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Hava aracı "Cayrokopter" jandarmanın envanterine girdi
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ramazan Bayramı trafiğine hazır
Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi

Benzer haberler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavları tamamlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavları tamamlandı

Akademisyen, depremzede çocuklar için palyaço oldu

"Anadolu Mutfağı"nda kazanlar depremzedeler için kaynıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet