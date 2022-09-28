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Eğitim

Anadolu Üniversitesi 3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim katkısı sunacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle üniversitenin eğitim materyalleri 3,8 milyon kamu personelinin hizmetine sunulacak.

Yavuz Emrah Sever   | 28.09.2022
Anadolu Üniversitesi 3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim katkısı sunacak

Eskişehir

Rektörlük Senato Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında üniversitenin Açıköğretim Sistemi başta olmak üzere farklı akademik birimler tarafından hazırlanan 30 binin üzerindeki eğitim materyaline, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince tüm kamu kurumlarının hizmetine sunulan yerli ve milli dijital eğitim platformu Uzaktan Eğitim Kapısı'nın "https://uzaktanegitim.cbiko.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

İş birliği çerçevesinde Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden 3,8 milyon kamu çalışanı, Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan 1046 ders kitabı, 12 bin 289 ders sunusu, 2 bin 987 video, 7 bin 823 ünite özeti ve 6 bin 614 sesli özete en güncel haliyle erişim sağlayabilecek.

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